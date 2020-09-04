Медики признали невменяемым захватившего банк в Москве фаната Бузовой

Москва, 4 сентября. Медицинская комиссия института имени В.П. Сербского признала невменяемым захватившего отделение «Альфа-банка» в центре Москвы Алексея Барышникова. В мае текущего года он ворвался в банк и требовал организовать ему встречу с российской артисткой Ольгой Бузовой. Об этом сообщил адвокат мужчины Максим Кичигин.

Кичигин подчеркнул, что результаты проведенной медицинской экспертизы дают суду основания освободить Барышникова от уголовной ответственности, отправив его на принудительное лечение.

По его словам, в ближайшее время материалы уголовного дела в отношении Барышникова будут направлены в прокуратуру для утверждения постановления о принудительных мерах медицинского характера. Отмечается, что выйти на свободу мужчина сможет уже через полгода после лечения. При этом по статье, под которую попали его действия, он мог получить серьезный тюремный срок.

Напомним, что мужчина захватил отделение банка, он беседовал с парнем-заложником, который вел прямую трансляцию в Instagram. Барышников заявил, что телеведущая Ольга Бузова разрушила ему жизнь.