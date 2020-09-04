Первые дозы вакцины от коронавируса поступили в три больницы Москвы

Москва, 4 сентября. Первые дозы отечественной вакцины против коронавируса поступили в три медучреждения Москвы для проведения пострегистрационных клинических испытаний. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По словам Раковой, первыми новейший препарат получили городские поликлиники №2, №220 и №62.

«Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе», — уточнила заммэра.

Она также рассказала, что хранить вакцину нужно в специальных условиях. Для этого больницы закупили морозильные камеры, способные поддерживать температуру до минус 40 градусов. Ракова подчеркнула, что уже сегодня горожане могут подавать заявки на участие в испытаниях вакцины, передает РИАМО.

После применения препарата медики будут в течение полугода осматривать добровольцев. Врачи будут вести подробный мониторинг состояния здоровья пациентов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Градоначальник сообщил президенту России Владимиру Путину, что чувствует себя после инъекции нормально.