Власти приняли решение об удвоении московского метрополитена

Москва, 4 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об удвоении столичного метрополитена. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на сегодняшний день 70% программы удвоения уже принято. По его словам, этот шаг позволит создать условия для комфортного и быстрого передвижения в подземке.

«Иначе город просто захлебнется с учетом того, что, действительно, население растет», — сообщил градоначальник.

Собянин также заявил, что власти будут развивать транспортную инфраструктуру, которая соединяет Москву с близлежащими регионами, в том числе Московской областью. Сегодня специалисты работают над созданием третьего и четвертого диаметров МЦД, передает РИАМО.