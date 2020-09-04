Мэр Москвы сделал прививку от коронавируса

Москва, 4 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Градоначальник сообщил президенту России Владимиру Путину, что чувствует себя после инъекции нормально.

Собянин рассказал, что прошел вакцинацию от коронавируса для того, чтобы придать тонус своим коллегам и самому быть уверенным в том, что в России появился хороший отечественный препарат, который открывает большие возможности в борьбе с пандемией.

«Я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии. Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше», — рассказал мэр на рабочей встрече с президентом РФ.

Напомним, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

По словам директора Института Гамалеи Александра Гинцбурга, масштабная вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований начнется с 5 сентября.