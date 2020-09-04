Коронавирус за сутки выявили у 692 человек в Москве

Москва, 4 сентября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 692 жителей Москвы. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 265 066. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что за прошедшие сутки 1196 пациентов успешно побороли коронавирус. С начала пандемии число выздоровевших горожан достигло 219 095. За сутки в столице скончались 10 пациентов, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 5110 новых случаев опасного заболевания в 84 регионах страны. Отмечается, что 24,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвой коронавирусной инфекции за сутки стал 121 человек, 5812 пациентов успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Ранее неутешительный прогноз сделали специалисты из Крымского федерального университета. По их словам, если индекс передачи возбудителя коронавируса в Крыму сохранится на сегодняшнем уровне, то к концу ноября общее количество инфицированных может возрасти до пяти тысяч человек, передает ForPost.