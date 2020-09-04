Большинство москвичей получили естественную иммунизацию от COVID-19

Москва, 4 сентября. Большая часть жителей Москвы приобрела естественный иммунитет от коронавируса, пик пандемии которого был пройден в городе в щадящем режиме. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире НТВ.

Градоначальник подчеркнул, что несмотря на значительное улучшение ситуации, коронавирус никуда не исчез.

«При этом мы самый пик заболевания прошли, причем прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию», — рассказал Собянин.

Мэр обратил внимание на то, что сгладить ситуацию позволили санитарные меры, которые были введены в городе в начале пандемии.

Ранее директор Института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что масштабная вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований начнется с 5 сентября.

Напомним, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.