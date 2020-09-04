Врачи за сутки вылечили 1196 пациентов с коронавирусом в Москве

Москва, 4 сентября. Врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1196 пациентов с коронавирусом в Москве. С начала пандемии опасное заболевание в столице успешно побороли 219 095 человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество поправившихся горожан продолжает увеличиваться. Она напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме.

Соответствующие рекомендации от своего лечащего врача получают те, кому необходимо оставаться под наблюдением медиков после выздоровления. Поправившиеся граждане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами, передает РИАМО.

Отмечается, что среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за две календарные недели составил 0,25%. Если этот показатель меньше единицы, то эпидемиологическая ситуации в городе считается стабильной.