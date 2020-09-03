В Москве умерли 10 человек с коронавирусом

Москва, 3 сентября. Десять пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, умерли в Москве за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число скончавшихся от инфекции в Москве составило 4867 человек.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало в августе первую в мире вакцину против нового типа коронавируса — «Спутник V». Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. На приобретение препарата подали заявки уже более 20 государств.