Ирина Слуцкая поздравила ветеранов в московском метро

Москва, 3 сентября. Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая приняла участие в акции московского метрополитена, посвященной окончанию Второй мировой войны.

Московский метрополитен совместно с благотворительным фондом «Русская Земля» запустил акцию «Синий платочек Победы».

Открывали мероприятия, приуроченные к капитуляции Японии и окончанию Второй мировой двукратный, призер олимпийских игр и многократный чемпион мировых соревнований Ирина Слуцкая, а также единственная двукратная олимпийская чемпионка в России по фехтованию и дважды победительница Всемирных военных игр Яна Егорян.

«Мы должны рассказывать о подвиге наших бабушек и дедушек, нашей молодежи, потому что, к сожалению, с годами это все утрачивается. Первоисточники от нас уходят. Этой акцией мы говорим, что женщина внесла колоссальный вклад в победу. Может, она и была на невидимом фронте, работая санитаром, хотя было много женщин и в разведке, и даже снайперами были, но мы должны об этом помнить и говорить», — рассказала присутствующим Слуцкая.

Поддержала спортсменку автор и руководитель программы памяти «Синий платочек» благотворительного фонда «Русская земля”, депутат Московской городской думы Анна Данилова.

«Синий платочек» — это легендарная песня того времени, которая поднимала боевой дух. Наши бойцы, уходя на фронт, верили, что их ждут матери, сестры и жены. Эта песня олицетворяет женскую верность и мирное небо над головой», — сказала она.

Презентация акции прошла в вестибюле станции метро Курская. Эта станция была выбрана не случайно: во времена Великой Отечественной войны, как и многие другие станции метро, она служила укрытием от бомбежек. В ноябре 1941 года на станции даже организовали филиал библиотеки.

В четверг на 21 станции метро на стойках «Живое общение» началась акция «Синий платочек», которая будет проходить до 4 сентября включительно. Каждый пассажир сможет бесконтактно взять синий платочек на стойке «Живое общение» как символ памяти о вкладе женщин в Победу. Также в рамках мероприятия женщинам-ветеранам, труженицам тыла и участникам программы «Синий платочек» подарили тематические карты «Тройка», посвященные акции.