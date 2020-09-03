Собянин разрешил проводить в Москве конгрессы и выставки

Москва, 3 сентября. Столичные власти разрешили возобновить с 4 сентября проведение конгрессов и выставок при соблюдении эпидемиологических требований.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он внес изменения в документ от 8 июня 2020 года о снятии ограничений по коронавирусу.

В столице снижается количество новых случаев коронавируса. Ежедневно регистрируют не более 500-600 новых пациентов с COVID-19. Эти показатели в 10 раз меньше майских, что говорит о стабильной ситуации с коронавирусом в регионе.

По данным заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, власти потратили около 300 млрд рублей на борьбу с эпидемией.