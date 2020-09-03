Visa запустила оплату голосом в кафе и ресторанах Москвы

Москва, 3 сентября. Платежная система Visa запустила оплату счета в заведениях Москвы с помощью голосового помощника «Алиса».

Сервис был разработан на платформе «Яндекс.Диалог». Как сообщили в пресс-службе Visa, «Алиса» сможет списать с банковской карты сумму по голосу ее владельца. Для этого нужно придумать только кодовое слово.

Благодаря новой технологии клиенты смогут делать заказ бесконтактным способом и оставлять чаевые официанту. Для активации функции нужно попросить Алису вызвать опцию Bartello.

Данные банковской карты будут храниться в памяти голосового помощника. Новая технология доступна в 32 местах общественного питания. Позднее сервис хотят расширить еще на 50 заведений, передает телеканал «360».

По мнению доцента кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александра Шарамок, такая технология должна быть безопасной. В противном случае доступ к банковским картам могут получить третьи лица.

Он подчеркнул, что в гонке за инновациями страдает именно безопасность системы. Защита конфиденциальных данных клиентов должна стоять на первом месте, ее нельзя «делать потом», добавил эксперт.