Фильм о подвиге подольских курсантов представили в Подмосковье

Москва, 3 сентября. Военно-исторический фильм «Подольские курсанты» представили в Подмосковье в рамках акции «Диктант Победы».

Фильм режиссера Вадима Шмелева показали в Красногорске. По словам продюсера ленты Игоря Угольникова, Московская область очень помогла при съемках.

«Регион много прилагает усилий для того, чтобы память о Великой Отечественной войне, память предков сохранялась», — отметил Угольников, его слова передает издание «Подмосковье сегодня».

В первый съемочный день на площадке даже присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Фильм рассказывает о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Молодые ребята получили приказ оборонять Ильинский рубеж и сдерживать немцев, пока не подойдет подкрепление.

Курсанты воюют против фашистских захватчиков и на двенадцать дней становятся живым щитом, прикрывающим столицу от врага.