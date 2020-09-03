Власти Москвы озвучили расходы на борьбу с коронавирусом

Москва, 3 сентября. Столичные власти потратили на борьбу с коронавирусом около 300 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов на площадке Столыпинского форума.

По словам чиновника, в этом году выпадают доходы на сумму до полутриллиона рублей. Кроме того, правительство Москвы направило внушительную сумму на борьбу с COVID-19.

В связи с эпидемией москвичи стали меньше тратить. За первые полгода расходы жителей столицы снизились в среднем на 41 тысячу рублей. Сюда входят траты на питание, одежду и обувь, путешествия.

Ранее на сессии Столыпинского форума вице-премьер Юрий Борисов заявил о шансах России избежать второй волны коронавируса. Есть основания полагать, что второй волны не будет, считает представитель правительства.