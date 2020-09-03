Церетели открыл в Москве новый памятник Петру I

Москва, 3 сентября. Бронзовая скульптура Петра I появилась на территории жилого комплекса «Петровский парк» в Москве.

Пятиметровый монумент создал скульптор Зураб Церетели. Глава Российской академии художеств рассказал, что связывает свои будущие проекты с историей нашей страны.

«Если понравится, я буду продолжать еще, потому что у меня есть задумки», — рассказал скульптор.

Это уже третий памятник российскому государю. Ранее Церетели создал монумент с Петром I к 300-летию флота в Москве, а также скульптуру в царя в Петербурге, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Северной столице установили бронзовый монумент рок-музыканту Виктору Цою. Поклонники ждали этого события много лет.