Тайник с оружием нашли на даче безработного в Подмосковье

Москва, 3 сентября. Правоохранители нашли арсенал оружия в СНТ «Сюрприз» в подмосковном Одинцово, сообщил осведомленный источник.

Тайник был обнаружен 2 сентября у 52-летнего мужчины. Из дома безработного вынесли два автомата Калашникова, винтовки Мосина, охотничье ружье ИЖ-27 12 калибра и другое оружие.

Эксперты пришли к выводу, что из некоторых экземпляров оружия можно стрелять. Возбуждено уголовное дело о незаконной покупке и хранении оружия. Житель Подмосковья находится под подпиской о невыезде, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские задержали гражданина Польши, у которого нашли много оружия.

Еще один инцидент произошел в Ленобласти, где прохожий нашел в канаве мешок с автоматами и патронами к ним.