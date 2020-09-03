Москвичей пригласили в парки с самыми необычными скульптурами

Москва, 3 сентября. Столичные власти напомнили москвичам, в каких парках установлены самые необычные скульптуры. Они посвящены любимым сказкам и городским легендам.

В парке «Сокольники» установлен памятник бухгалтеру, в Бабушкинском парке можно сфотографироваться с паровой машиной. А в парке «Фили» можно полюбоваться скульптурой «Пьеро и Мальвина».

Рядом с некоторыми скульптурами принято загадывать желание. Москвичи верят, что бронзовая «Фея Главбух» поможет исполнить материальное желание.

В Лианозовском парке находится аллея сказок, сюда москвичи могут прийти со своими детьми. Там стоят русские богатыри, Баба-яга, Аленушка, леший, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что горожан пригласили в самые живописные парки на юго-востоке столицы. Пока в Москве тепло жители и гости столицы могут посмотреть на город с высоты птичьего полета. Власти назвали лучшие смотровые площадки.