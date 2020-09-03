Ребенок повредил позвоночник в аквапарке на юго-западе Москвы

Москва, 3 сентября. Ребенок получил травму позвоночника, катаясь на горке в аквапарке на юго-западе Москвы, говорится в сообщении на официальном сайте столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 сентября. Ребенок 2009 года рождения получил травму и был срочно госпитализирован.

Как уточняет издание «Вечерняя Москва», пострадала 11-летняя девочка. Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. Правоохранители проверят соблюдение требований федерального закона о работе аквапарков.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аквапарке произошло ЧП. Подросток из Кемерова захлебнулся в бассейне и впал в кому, позднее мальчик скончался.

Еще один инцидент произошел в Благовещенске, где чуть не утонул девятилетний школьник. Его доставили в реанимацию без сознания, но через некоторое время ребенок пришел в себя.