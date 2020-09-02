Вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода в Москве

Москва, 2 сентября. СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как захвативший прогулочный теплоход «Добрыня» на Воробьевых горах мужчина заходит на капитанскую рубку.

Вечером во вторник появились сообщения, что неизвестный мужчина с пистолетом удерживал в заложниках капитана судна в районе Воробьевых гор в Москве.

Нарушителя задержала полиция на месте происшествия. Как сообщает Пятый канал, его зовут Назим Гаширов. Мужчину доставили в отдел полиции, где с ним проводится допрос.

На записи видно, как мужчина заходит в капитанскую рубку и командует остановить, где ему нужно.

«Не могу, мы врежемся», — отвечает капитан.

«Поплаваю там. Сколько раз выходил», — спорит с ним мужчина.

Капитан попытался объяснить мужчине, что «там стекло», однако тот не останавливал требования.

«Делай, как я говорю!» — повторил мужчина.

Капитан еще несколько раз попытался объяснить Гаширову, что он может его высадить у Крымского моста. Мужчину этот ответ не удовлетворил и он достал пистолет. На записи слышно, как автор видео упрекает мужчину за то, что тот наставил пистолет на девушку из состава экскурсионной группы.

Отметим, «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что у задержанного не было обнаружено оружия или каких-либо запрещенных предметов. По словам источника, пьяный пассажир вошел в рубку, чтобы потребовать остановиться у ближайшего причала.