Врачи в Подмосковье спасли пациента, который проглотил кость

Москва, 2 сентября. Врачи больницы в Красногорске спасли молодого человека, проглотившего кость, сообщили в Минздраве Московской области.

В медучреждение поступил 23-летний местный житель, он жаловался на боли в животе. Оказалось, что парень проглотил кусок баранины с костью размером три сантиметра.

Медики обнаружили инородное тело в средней трети пищевода. Кость воткнулась в пищевод и порвала стенку с двух сторон. Пациента направили на операцию.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Вербовский, такая травма чревата воспалительным процессом. Хирурги сделали экстренную операцию, сейчас пациент уже самостоятельно принимает пищу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре врачи спасли маленькую девочку, которая проглотила батарейку.