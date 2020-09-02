Рабочие начали строительство салатовой ветки метро за МКАД

Москва, 2 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства второго тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии.

Тоннель строят от тупиков за станцией «Селигерская» до «Улицы 800-летия Москвы». Первый тоннель рабочие завершили в июле.

Новые станции салатовой ветки появятся на пути к поселку Северный. Ими смогут воспользоваться жители районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово, пишет издание «Вечерняя Москва».

Салатовая ветка выйдет за пределы МКАД, тоннель будут прокладывать с помощью огромного щита «Клавдия».

Ранее столичные власти назвали победителей конкурса проектов новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Одну из станций разработает российское бюро, над вторым проектом будет работать компания Захи Хадид.