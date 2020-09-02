Власти Москвы сообщили о готовности города к холодам

Москва, 2 сентября. Жилые дома и социальные объекты готовы к отопительному сезону, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Коммунальные службы подготовили к зиме около 73 тысяч объектов. Почти половина из них — жилые дома, еще 8,7 тысячи — соцобъекты.

Несмотря на то, что гидравлические испытания перенесли из-за пандемии, все работы были выполнены в срок. Рабочие приступили к испытаниям только в июле и завершили их до 1 сентября.

Городские службы проверили более 16 тысяч теплосетей, 10 тысяч теплостанций, 13 ТЭЦ, почти сотню малых котельных, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее климатолог предупредила россиян о суровой зиме. Первые морозы начнутся в начале ноября, но такая холодная погода вряд ли будет стоять всю зиму, уверен специалист.