Собянин открыл клинику урологии в больнице имени Спасокукоцкого

Москва, 2 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое приемное отделение в ГКБ имени Спасокукоцкого на севере столицы.

Он также осмотрел клинику урологии, которая заработала после капитального ремонта. По словам Собянина, во время пика эпидемии больница Спасокукоцкого принимала пациентов с коронавирусом. Он поблагодарил их за работу.

Градоначальник добавил, что модернизация больницы не останавливалась ни на один день. Капремонт проводился с мая по август этого года в корпусе №2, где находится урологическое отделение и клиника урологии.

Планируется, что в сентябре рабочие завершат ремонт корпуса №3, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Собянин проверил строительство клиники Hadassah в медицинском кластере инновационного центра «Сколково».