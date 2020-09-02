Оплату проезда в метро с помощью скана лица тестируют в Москве

Москва, 2 сентября. Система видеонаблюдения заработала в столичном метро, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Эту технологию планируют использовать для оплаты проезда по скану лица через FacePay. Как пояснили в профильном департаменте, сейчас функцию тестируют. Первый этап испытания завершат к 1 октября.

С помощью камер будут отслеживать загруженность поездов и свободные вагоны. Информация появится в городских мобильных приложениях.

Аналогичная система работает в метро Лондона и Пекина. Камеры выявляют подозрительные предметы и людей, которым нужна помощь медиков, пишет РИАМО.

Ранее в ГУ МВД Москвы сообщили, что в 2019 году с помощью камер видеонаблюдения удалось раскрыть более трех тысяч преступлений. Система идентификации работает в рамках программы «Безопасный город».