Форум по безопасности и охране труда пройдет в Москве

Москва, 2 сентября. Международный форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) пройдет в Москве в декабре, сообщили на заседании оргкомитета форума с участием главы Минтруда Антона Котякова.

Мероприятие состоится с 8 по 11 декабря, в его рамках проведут сессии и панельные обсуждения с привлечением федеральных чиновников. На БИОТ выступят представители Минтруда, Минпромторга, ФСС, Роструда, Росстандарта, Роспотребнадзора, а также ведущие отечественные и зарубежные эксперты.

Организаторами форума выступает Минтруд России и Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты. В Москву приедут делегации из 19 стран, в том числе из ФРГ, Китая, Пакистана, Турции, Литвы, Польши, Италии.

Участники мероприятия обсудят вопросы предупреждения несчастных случаев на производстве, а также профилактику профессиональных заболеваний.

БИОТ является эффективной площадкой для встречи производителей и отраслевых экспертов. В прошлом году выставку форума посетили более 20 тысяч человек из 45 стран. Они ознакомились с товарами 450 российских и иностранных компаний.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Петербурге пройдет Арктический форум.