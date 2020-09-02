В московском театре Ермоловой прощаются с актером Андреевым

Москва, 2 сентября. Церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым проходит в театре имени Ермоловой в Москве.

Андреева не стало 29 августа, он умер у себя на даче. Известного артиста не стало через два дня после празднования 90-летия.

Проститься с Андреевым пришли поклонники, коллеги и ученики. Театральный зал полон, там собрались более сотни человек.

Гроб с телом установили на сцене, он усыпан цветами. Рядом стоят скорбящие близкие, они принимают соболезнования. После церемонии Андреева похоронят на Троекуровском кладбище, где покоятся многие российские артисты.

Напомним, что с 2012 года Андреев занимал должность президента театра имени Ермоловой. Он играл в театре, снялся в 35 фильмах.

В последние годы артиста приглашали на небольшие роли в сериале. В последний раз он снялся в спортивной драме о вратаре Льве Яшине.