Многодетная мать умерла во время посадки в самолет в Москве

Москва, 2 сентября. Жительница Астрахани скончалась во время посадки в самолет в столичном Внуково. Трое ее детей улетели на родину тем же рейсом.

Многодетной матери стало плохо, ее вывели из салона и вызвали медиков. Пассажирку госпитализировали, но по дороге она скончалась.

Оказалось, что 54-летняя женщина одна воспитывала пятерых детей. Несколько месяцев назад скончался ее супруг, у него оторвался тромб.

Чтобы как-то отвлечь детей от грустных мыслей, мать решила свозить их в Москву к родственнице. Двое мальчиков-подростков, их 24-летняя сестра и мать приехали на поезде в столицу. А обратно решили лететь самолетом, но родительница не долетела.

По словам родственницы, у которой гостили дети, женщина жаловалась на боль в ноге.

«Я ей компресс предложила сделать, она на ночь забинтовала ее», — рассказала собеседница KP.Ru.

В самолете пострадавшая жаловалась, что ей не хватает воздуха. Возможно у женщины тоже оторвался тромб, но точную причину смерти установят эксперты.