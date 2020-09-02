Международная книжная ярмарка стартовала в Москве

Москва, 2 сентября. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) началась в «Манеже», она пройдет со 2 по 6 сентября, сообщили столичные власти.

На ярмарке более 300 издательств представят новинки книжного рынка. Все события в «Манеже» транслируются на официальном сайте ярмарки.

Билеты на мероприятие продаются на сайте ярмарки. Войти в «Манеж» можно только на сеанс, который указан в билете.

В этом году в Москве представляют книги из Южной Кореи. Гости ярмарки встретятся с писателями Диной Рубиной, Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным и другими авторами, пишет РИАМО.

Напомним, что столичная ярмарка проходит уже в 33-й раз. Она стала большим событием в мире книг. ММКЯ — место, где книги находят своего читателя.