Десятки кошачьих трупов обнаружены в лесу в Подмосковье

Москва, 1 сентября. Женщина обнаружила хаотично разбросанные вдоль дороги останки более 20 кошек в лесу под Серпуховом. Она совершила страшную находку, когда ходила за грибами в лес. В настоящее время в загадочных обстоятельствах случившегося пытаются разобраться местные власти.

По имеющейся информации, многочисленные трупы кошек были найдены вдоль дороги, которая ведет к территории, принадлежавшей ранее Министерству обороны РФ.

«На место выехали заместитель главы администрации Андрей Севрюгин, начальник территориального управления Валерий Сугак. Они осмотрели дорогу, на которой были обнаружены погибшие животные. Все кошки были взрослыми, явных повреждений на их телах нет», — говорится в сообщении.

Представители районной администрации высказали предположение, что трупы были завезены туда из сопредельных территорий. В пользу этой версии говорит тот факт, что поблизости отсутствуют приюты для животных. Кроме того, никто из местных жителей не жаловался на пропажу домашних питомцев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сейчас полиция выясняет причины таинственного происшествия. Почивших кошек направят в ветеринарную службу, где специалисты проведут все необходимые анализы, а затем утилизируют останки.