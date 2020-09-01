Процедуру подачи заявлений на жилье для детей-сирот упростили в Москве

Москва, 1 сентября. Центры «Мои документы» теперь будут принимать заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья в Москве. Соответствующий указ об упрощении процедуры подачи заявлений подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что ранее документы принимали органы опеки и поручительства. Теперь процедура станет проще благодаря тому, что подавать заявления можно в центрах «Мои документы», передает НСН.

По данным властей, с 2011 года в Москве обеспечили жильем более шести тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечителей. Квартиры им предоставляют по договорам специализированного найма, который позволяет избежать случаев мошенничества.