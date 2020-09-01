Вакцинация населения от коронавируса начнется с 5 сентября в Москве

Москва, 1 сентября. Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационных исследований начнется с 5 сентября в Москве. Новый препарат от опасной инфекции поступит в столичные медучреждения до конца этой недели. Об этом рассказал директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург подчеркнул, что специалисты придерживаются намеченного графика. Вакцина будет развезена по больницам в период с 3 по 5 сентября.

«Машины, адреса, вакцины есть», — сообщил Гинцбург.

Он уточнил, что на этой неделе еще предстоит провести скрининг добровольцев, которые должны будут сдать необходимые анализы.

«По всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнется только 5 сентября», — подытожил он.

Напомним, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ, вакцина поступит в гражданский оборот в ближайшее время.