Меры безопасности проверят во всех детсадах и школах Подмосковья

Москва, 1 сентября. Мужчина жестоко убил свою супругу на работе в детском саду в Подмосковье. После этого случая соблюдение мер безопасности проверят во всех учреждениях образования. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования РФ.

«Во всех образовательных учреждениях будет проведена работа по дополнительной проверке мер безопасности», — говориться в сообщении.

Отмечается, что во время нападения на воспитательницу никто из детей не пострадал. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства убийства женщины.

По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний супруг погибшей. Мужчина проник на территорию детского сада 31 августа. Он вошел в группу, где работала его жена, и напал на нее с ножом, передает телеканал «360».

«После этого злоумышленник был задержан прибывшими на сигнал «Тревога» сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе ГСУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что погибшая женщина работала младшим воспитателем с 2017 года. Она нередко приходила на работу с синяками и говорила, что собирается развестись с мужем.