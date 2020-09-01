На восьми станциях метро Москвы стали доступны бесплатные пересадки на МЦД



Москва, 1 сентября. С сентября 2020 года список станций метро, на которых можно сделать бесплатные пересадки на МЦД, пополнился. Об этом сообщают в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Пересадки еще на восемь станций метрополитена и Московских центральных диаметров пассажиры смогут делать бесплатно. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Обязательными условиями для таких пересадок являются временной промежуток — 90 минут с момента первой валидации, а также оплата картой «Тройка».

Так, при проезде со станций МЦК и МЦД можно бесплатно перейти на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская». Также при проезде с любых станций метро и МЦК можно сделать бесплатные пересадки на станции «Рабочий Поселок» МЦД-1, «Красный Строитель» и «Бутово» МЦД-2.

«Бесплатная пересадка появилась между станциями «Рижская» МЦД-2 и «Москва-Рижская» (Рижский вокзал). Для некоторых поездов, которые идут по МЦД-2, Рижский вокзал становится конечной», — сообщает пресс-служба мэра.

Напомним, что возможность совершения бесплатных пересадок с метро на МЦК и наоборот появилась пассажиров еще в 2015 году.