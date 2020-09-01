Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Москва, 1 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин 1 сентября посетил корпус «Школа старшеклассников» школы №2097, где поздравил учеников и педагогов с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Градоначальник отметил, что праздник в этом году проходит с неизбежными ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

«Немало ограничений будет и в ходе обучения. Но главное — мы начинаем новый учебный год в традиционном режиме и точно по расписанию, 1 сентября», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что власти сделали все необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность во время образовательного процесса, передает РИАМО.

Он поздравил школьников, их родителей и работников системы образования с Днем знаний, а также напомнил, что правительство продолжает реализацию главных образовательных проектов.

«Создание предпрофессиональных классов, «школ старшеклассников» и совершенствование Московской электронной школы», — подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все 537 столичных школ приступили к работе в очном режиме. В этом году в первый раз за школьные парты сели около 113 тысяч первоклассников. В детские сады пошли 435 тысяч детей.