Массовая вакцинация от гриппа началась в Москве

Москва, 1 сентября. С началом учебного года в Москве началась вакцинация граждан от гриппа. Прививку от инфекционного заболевания можно поставить в 450 медпунктах, и сделать это москвичи могут бесплатно.

«Нынешний сезон прививок от гриппа особенно важен для нас, в условиях пандемии главное не допустить вспышек проявления инфекций. Всего в городе организовано 450 прививочных пунктов», — рассказал Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Так, в столице прививают от гриппа взрослые и детские поликлиники, организовано 38 мобильных прививочных пунктов в метро, 2 — на железнодорожных платформах, 4 — в центрах Госуслуг.

Мобильные прививочные пункты схожи с теми, что были организованы и в прошлом году. Вся процедура вакцинации проходит в автомобиле скорой помощи с соблюдением всех мер безопасности, на пациенте — маска и перчатки. При входе обязательное измерение температуры. Как отметил врач, если температура выше 37, в вакцинации будет отказано.

Неотъемлемой частью процедуры является идентификации личности гражданина, перед прививкой необходимо предъявить паспорт и в письменной форме дать свое согласие на вакцинацию. Перед процедурой врач обязательно осведомится о состоянии здоровья пациента. В случае отсутствия негативных факторов и ставится прививка. После вакцинации выдается сертификат. Вся процедура займет порядка 15 минут.

«Иногда поднимается температура до 37,5. Но это нормальная реакция организма, поэтому сбивать такую температуру не нужно», — объяснила медсестра одного из прививочных пунктов.

Где и кому делать прививку от гриппа

Поставить вакцину от гриппа в одном из 44 мобильных пунктов, расположенных на станциях метро, может каждый человек достигший 18-летнего возраста, не зависимо от регистрации.

Только в поликлиниках могут пройти вакцинацию беременные женщины.

Лица, не достигшие 18 лет, могут поставить прививку в учреждения дошкольного образования, школах, Сузах.

Узнать режим работы и места расположения медпунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Как отметили в департаменте, вакцинация является лучшим способом защиты от гриппа с высокой эффективностью и безопасностью для здоровья граждан. Эффект от вакцины наступает спустя две недели после прививки и держится в течение года. За последние несколько лет на территории Москвы не было выявлено случаев серьезных осложнений гриппа у привитых граждан.