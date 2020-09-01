Ветклиники в сентябре принимают животных для чипирования в Москве

Москва, 1 сентября. Акция по чипированию домашних животных будет проходить с 1 по 30 сентября в Москве. Животных можно будет чипировать по сниженной цене, которая составит 682 рубля с учетом специального микрочипа. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

В ведомстве уточнили, что ранее подобная акция уже проводилась, ее решили возобновить по просьбе горожан. Весной 2020 года специалисты прочипировали более 600 собак и кошек. Москвичи могут воспользоваться этой услугой до конца сентября, передает «Вечерняя Москва».

На официальном сайте мэра Москвы указано, что ежегодно в государственных ветеринарных клиниках столицы чипируют более шести тысяч домашних животных. Эта процедура позволяет отыскать потерянное животное, а также избежать подмены домашнего любимца.

Весь процесс занимает считанные минуты и является абсолютно безопасным для животных. Номер чипа позволяет получить информацию о вакцинации питомца, а также узнать его историю болезни. Услуга доступна в 26 московских ветклиниках по предварительной записи, передает РИАМО.