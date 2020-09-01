Убивший жену в детском саду Подмосковья мужчина задержан Росгвардией

Москва, 1 сентября. Житель Подмосковья зарезал свою супругу, которая работала воспитательницей детского сада, прямо в группе дошкольного учреждения.

Отмечается, что женщина успела спрятать своих воспитанников в туалете детского сада за несколько мгновений до трагедии. После этого муж набросился на нее с ножом. Крики женщины услышали сотрудники детсада, которые и вызвали правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы задержали убийцу. На допросе мужчина заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и расправился с женой из-за ревности. От множественных ранений 54-летняя женщина скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».