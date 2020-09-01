Медики за сутки выявили 641 случай коронавируса в Москве

Москва, 1 сентября. Медики за прошедшие сутки выявили 641 случай коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 268 059. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что с начала пандемии столичные медики вылечили от коронавирусной инфекции 215 383 пациента, в Москве за все время скончались 4832 человека, передает РИАМО.

Новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области — 156 за сутки.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. При этом 25,6% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 123 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медучреждений 6312 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 86 новых случаев коронавируса выявили в Оренбургской области. Общее число инфицированных за все время пандемии в регионе достигло 10 030, передает «РИА56».