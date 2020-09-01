Коронавирус за сутки побороли еще 1262 человека в Москве

Москва, 1 сентября. Коронавирус за сутки успешно побороли еще 1262 пациента в Москве. Общее число выздоровевших горожан в столице достигло 215 383. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество выздоровевших граждан в Москве продолжает расти. Она напомнила, что все пациенты перед выпиской проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме.

Соответствующие рекомендации от своего лечащего врача получают те, кому необходимо оставаться под наблюдением медиков после выздоровления, передает РИАМО.

Ракова подчеркнула, что поправившиеся граждане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области медики за сутки выявили 88 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе зафиксировано 6616 случаев опасной инфекции. 2113 человек находятся в медучреждениях, 4453 пациента выздоровели, 49 скончались, передает «Газета Кемерова».