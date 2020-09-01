Свыше 1,5 миллиона учеников пошли в школы и колледжи Москвы

Москва, 1 сентября. Свыше 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей отправились в учебные заведения в День знаний в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

В сообщении отмечается, что в новом учебном году все 537 столичных школ приступили к работе в очном режиме. В 2020 году в первый раз за школьные парты сели около 113 тысяч первоклассников. В детские сады пошли 435 тысяч детей.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что в условиях пандемии был разработан ряд необходимых условий для соблюдения безопасности в школах. Так, классы будут ходить на перемены или в столовую не одновременно, а по расписанию, передает РИАМО.

По ее словам, дети не будут перемещаться по зданию школы во время занятий, а учителя будут приходить к ним в классы. Исключения касаются лишь уроков физики, химии, физкультуры, а также других предметов, во время которых необходимо использовать специальное оборудование.

Отмечается, что перед началом учебного года все педагоги и сотрудники образовательных учреждений прошли тестирование на коронавирус. Результаты показали, что порядка 13,3% обследованных имеют антитела.