Семьи первоклашек в Москве получат специальные выплаты

Москва, 1 сентября. Система поддержки многодетных семей в Москве постоянно развивается и совершенствуется, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. В частности, по ее словам, в столице выплаты в 10,5 тыс. рублей на покупку школьной формы получили больше половины школьников.

«Москва развивает систему помощи многодетным семьям, где внедряются новые выплаты, компенсации, упрощается или автоматизируется их получение. Только с помощью таких реальных мер можно решать демографические проблемы», — отметила Мельникова в интервью Агентству городских новостей «Москва».

В частности, в столице действует льгота на покупку школьной формы — семьям выплачивают по 10,5 тыс. рублей. В этом году выплаты уже направили на покупку формы 218 тыс. детей.

Серьезную поддержку получают также многодетные семьи. Особые меры соцподдержки действуют для тех семей, где воспитываются десять и более детей. Дополнительно ко Дню знаний им выплачивается 31 тыс. 680 рублей на семью.

Отметим, с 1 сентября в России произойдет ряд изменений: школы и вузы начнут жить по новым «коронавирусным» правилам; пройдет повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров; есть последний шанс оформить выплаты в 10 тыс. рублей на детей; россияне получили право оформлять банкротство во внесудебном порядке. Обо всех нововведениях читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.