Подросток выстрелил в сверстника на детской площадке в Москве

Москва, 31 августа. Следственные органы проводят проверку после сообщения о стрельбе на детской площадке в Москве. По предварительным данным, подросток ранил из пневматического пистолета своего сверстника. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета РФ по столице.

Ранее с СМИ появилась информация, о том, что вечером 29 августа на юго-востоке Москвы произошел конфликт между подростками. В какой-то момент 14-летний парень несколько раз выстрелил в своего сверстника, передает РИАМО.

Сообщается, что подросток был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, а также ссадины, которые он, вероятно, получил во время драки.

По факту инцидента была назначена доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются подробные причины и обстоятельства произошедшего.