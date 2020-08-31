Около 450 пунктов вакцинации от гриппа откроют 1 сентября в Москве

Москва, 31 августа. Около 450 пунктов вакцинации от гриппа и ОРВИ откроют 1 сентября в Москве. Горожане смогут сделать прививку как в столичных поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Об этом рассказал руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Хрипун отметил, что 1 сентября стартует масштабная кампания вакцинации населения, которая в текущем году является особенно важной из-за пандемии коронавируса.

«Поэтому защитить себя от гриппа именно сейчас — очень важная задача, когда еще теплая погода», — подчеркнул Хрипун.

Руководитель депздрава обратил внимание на то, что прививка позволяет с высокой долей вероятности предотвратить заболевание. Антитела к вирусу вырабатываются в организме в течение двух недель после прививки. Они действуют на протяжении года, передает «Вечерняя Москва».

В этом году для горожан будут оборудованы 44 мобильных пункта, 36 из них будут находиться возле станций метрополитена. Пройти вакцинацию может любой желающий, при себе нужно иметь паспорт, а также дать письменное согласие на прививку.

При этом беременные женщины смогут пройти вакцинацию только в поликлиниках. Детям будут делать прививки в детсадах, школах и колледжах, передает РИАМО.