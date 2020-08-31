Врачи за сутки выявили 685 случаев коронавируса в Москве

Москва, 31 августа. Врачи за минувшие сутки выявили 685 случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 262 418. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, что в столице за сутки поправились еще 916 человек. С начала пандемии число выздоровевших горожан достигло 214 121.

Заммэра напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительные обследования, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса в организме. Необходимые рекомендации от лечащего врача получают те, кому необходимо оставаться под наблюдением медиков после выписки, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявили 4993 новых случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что 27,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 83 человека, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 2405 человек.