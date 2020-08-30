Власти Москвы сообщили о круглосуточной работе выделенных полос

Москва, 30 августа. Выделенные полосы для городского транспорта будут работать круглосуточно, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

За проезд по выделенным полосам, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы. Столичные власти отметили, что о новых правилах предупредят водителей заранее.

По выделенкам смогут ездить такси и автомобили скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Новые правила повлияют на скорость транспорта, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве убрали троллейбусы, заменив их электробусами. Власти оставили только один троллейбусный маршрут.