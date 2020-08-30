Мужа украинской модели Цимбалюк заподозрили в стрельбе в Москве

Москва, 30 августа. Вечеринка в одном из ночных клубов Москвы закончилась стрельбой. Полиция проверяет на причастность к инциденту супруга украинской модели Инны Цимбалюк.

Инцидент произошел в ночь на 28 августа в Спиридоньевском переулке. По данным источника, 53-летний бизнесмен Игорь отдыхал с приятелем. Около 01.00 мужчины вышли из клуба, после чего гости заведения услышали выстрелы.

Очевидцы происшествия вызвали полицию. Приятель ушел до прибытия полиции, а супруг Цимбалюк остался. Полицейские нашли на земле две гильзы калибра 9 мм.

Мужчина не стал ничего объяснять правоохранителям, поэтому его направили на медицинское освидетельствование. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Попавший в поле зрения правоохранителей бизнесмен владеет крупным пакетом акций магниевого завода. По данным СМИ, несколько лет назад он женился на Инне Цимбалюк. Однако сама модель скрывает имя супруга.

Ранее сообщалось, что парень на квадроцикле открыл стрельбу по детской площадке в Московской области.