Пенсионер в Подмосковье облил жену кислотой и покончил с собой

Москва, 30 августа. Пенсионер в Ногинске облил жену кислотой, а после нападения свел счеты с жизнью, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел вечером 29 августа в Московской области. Семейная пара часто ссорилась на бытовой почве. После очередного конфликта 73-летний мужчина плеснул кислотой на свою супругу.

Пострадавшую 77-летнюю женщину госпитализировали, у нее диагностировали ожоги 20% тела. Перед смертью мужчина оставил записку, в которой обвинил жену в издевательствах над дочерью. Она написал, что та свела дочь в могилу.

Ранее аналогичный инцидент произошел в подмосковном Пушкино. Неизвестный облил женщину кислотой прямо на автомобильной парковке.

Еще один случай произошел в Ставропольском крае — парень на велосипеде плеснул кислоту в лицо двум молодым девушкам.