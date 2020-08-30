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Станцию БКЛ в Москве построят по проекту архитектурного бюро Захи Хадид

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Станцию БКЛ в Москве построят по проекту архитектурного бюро Захи Хадид

Москва, 30 августа. Власти Москвы подвели итоги конкурса на дизайн двух станций метро. Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар 2» спроектирует архитектурное бюро Захи Хадид.

Заха Хадид — ирако-британский архитектор, обладатель Пулитцеровской премии. Многие ее работы были выполнены в стиле деконструктивизма.

Специалисты бюро Захи Хадид занимались строительством футбольного стадиона в Катаре, Центра Гейдара Алиева в Баку и центра Культуры и искусства в Чанше. 

Дизайн второй станции — «Проспект Маршала Жукова» разработают в бюро Асадова. Эта контора создала проект аэропорта в Саратове имени Юрия Гагарина, школы в Домодедово и представила проекты Набережной Марка Шагала в Москве, концепцию здания Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что готовность станции «Улица Народного Ополчения» БКЛ составляет 74%. Планируется, что ее достроят до конца года.

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