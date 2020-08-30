Москва, 30 августа. Власти Москвы подвели итоги конкурса на дизайн двух станций метро. Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кленовый бульвар 2» спроектирует архитектурное бюро Захи Хадид.

Заха Хадид — ирако-британский архитектор, обладатель Пулитцеровской премии. Многие ее работы были выполнены в стиле деконструктивизма.

Специалисты бюро Захи Хадид занимались строительством футбольного стадиона в Катаре, Центра Гейдара Алиева в Баку и центра Культуры и искусства в Чанше.

Дизайн второй станции — «Проспект Маршала Жукова» разработают в бюро Асадова. Эта контора создала проект аэропорта в Саратове имени Юрия Гагарина, школы в Домодедово и представила проекты Набережной Марка Шагала в Москве, концепцию здания Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что готовность станции «Улица Народного Ополчения» БКЛ составляет 74%. Планируется, что ее достроят до конца года.