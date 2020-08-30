Собянин рассказал москвичам, каким будет День города в этом году

Москва, 30 августа. Празднование дня рождения Москвы пройдет без традиционного фейерверка, сообщил мэр Сергей Собянин.

Торжественные мероприятия запланированы на 5 и 6 сентября, пишет РИАМО. По словам градоначальника, власти не планируют перекрывать Тверскую улицу.

«Праздник будет такой спокойный, домашний — в парках, в скверах, на фестивальных площадках», — пояснил Собянин.

Тот факт, что Москва вышла из сложной эпидемиологической ситуации, уже является праздником. Заработали крупные предприятия, восстанавливается деловая жизнь, добавил мэр. Он отметил, что российская столица уверенно преодолеет все трудности.

В этом году основной темой празднования станет «Музейная Москва». Ранее сообщалось, что в городе установят четыре площадки, на которых будут работать реконструкторы разных исторических эпох.