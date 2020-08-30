Москвичей пригласили на лучшие смотровые площадки города

Москва, 30 августа. Москвичам рассказали, где полюбоваться панорамой города. Посмотреть на Москву с высоты птичьего полета можно на шести площадках.

Самый красивый вид на Воробьевы горы открывается с арки Парка Горького. Можно забраться на площадку на крыше павильона «Рабочий и колхозница». С тридцатипятиметровой высоты город виден как на ладони.

Кремль и готическая архитектура аптеки Феррейна видны со смотровой в Центральном детском магазине на Лубянке. Интересная панорама откроется с площадки в «Лужниках».

Увидеть город с высоты птичьего полета можно в «Москва-Сити». А если вы отправились на экскурсию в Московский планетарий, не забудьте, что там тоже есть площадка на крыше, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти пригласили горожан посетить самые красивые парки на юго-востоке Москвы. Общественные пространства открыли после реконструкции по программе «Мой район».