Москвичам напомнили, как следить за успеваемостью детей в онлайн-сервисах

Москва, 30 августа. Родители могут использовать онлайн-сервисы, чтобы следить за успеваемостью ребенка в школе и связываться с педагогами, сообщили власти Москвы.

Для этого работают приложения «Дневник МЭШ», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Горожане смогут получить информацию о том, когда ребенок пришел в школу и когда покинул образовательное учреждение.

В сервисах доступно меню столовой, распорядок дня и оповещения воспитателей в детском саду. Если у вас есть вопросы, как ребенку делать домашнюю работу по некоторым школьным предметам, обращайтесь к «Библиотеке МЭШ».

В столичных школах есть Wi-Fi, для подключения гаджета ребенка нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что новый учебный год начнется 1 сентября. Линейки будут проводиться для первоклассников и выпускников. В школах введут дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.